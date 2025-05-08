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Постпред Пакистана: На встрече с Уиткоффом обсуждали международные кризисы

Постпред Пакистана: На встрече с Уиткоффом обсуждали международные кризисы Неформальная встреча постоянных представителей при ООН со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была продуктивной.
Другие страны
8 мая 2025 г. 21:56
Постпред Пакистана: На встрече с Уиткоффом обсуждали международные кризисы

Неформальная встреча постоянных представителей при ООН со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была продуктивной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

"Встреча была полезной, хотя я не могу раскрывать детали из-за ее неформального и конфиденциального характера", - отметил дипломат.

А.И.Ахмад уточнил, что в ходе обсуждения были затронуты три ключевых направления работы Уиткоффа: палестино-израильский конфликт, ситуация вокруг Украины и иранская ядерная программа.

Он подчеркнул важность таких консультаций: "Спецпосланник Уиткофф представляет президента [Дональда] Трампа по этим вопросам, и обсуждение текущих кризисов в таком формате помогает лучше понять позиции сторон". При этом он воздержался от оценки конкретных результатов встречи, сославшись на ее закрытый характер.

Отметим, что закрытая встреча Уиткоффа с дипломатами прошла в среду в постоянном представительстве США, расположенном напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, и продлилась около полутора часов.

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