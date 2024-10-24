Постпред Марокко: Терроризм за десятилетие нанес ущерб Африке на $171 млрд

Экономический ущерб, нанесенный действиями террористов Африке за последнее десятилетие, составил $171 млрд.
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"Африканский континент понес экономический ущерб в размере $171 млрд из-за терроризма за последнее десятилетие", - приводит слова дипломата информационное агентство Maghreb Arabe Press.
По его словам, "Африке пришлось в одиночку расплачиваться за последствия перемещений иностранных боевиков-террористов, нашедших убежище на континенте".
"Деятельность террористических группировок в Африке имеет разрушительные последствия, вызывая потрясения, массовое перемещение населения и приводя к значительным человеческим жертвам", - добавил он.