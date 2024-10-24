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Постпред Марокко: Терроризм за десятилетие нанес ущерб Африке на $171 млрд

Постпред Марокко: Терроризм за десятилетие нанес ущерб Африке на $171 млрд Экономический ущерб, нанесенный действиями террористов Африке за последнее десятилетие, составил $171 млрд.
Другие страны
24 октября 2024 г. 05:36
Постпред Марокко: Терроризм за десятилетие нанес ущерб Африке на $171 млрд

Экономический ущерб, нанесенный действиями террористов Африке за последнее десятилетие, составил $171 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель Марокко при Африканском союзе (АС) и Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) Мухаммед Арруши на заседании Совета мира и безопасности АС в Аддис-Абебе.

"Африканский континент понес экономический ущерб в размере $171 млрд из-за терроризма за последнее десятилетие", - приводит слова дипломата информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По его словам, "Африке пришлось в одиночку расплачиваться за последствия перемещений иностранных боевиков-террористов, нашедших убежище на континенте".

"Деятельность террористических группировок в Африке имеет разрушительные последствия, вызывая потрясения, массовое перемещение населения и приводя к значительным человеческим жертвам", - добавил он.

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