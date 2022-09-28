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Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться

Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться Китай занимает позицию соблюдения территориальной целостности и суверенитета стран.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 07:32
Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться

Китай занимает позицию соблюдения территориальной целостности и суверенитета стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь.

"Наша позиция по тому, как стоит рассматривать конфликт в Украине, остается неизменной и четкой - суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Постпред Китая также отметил, что "легитимные озабоченности стран в сфере безопасности должны восприниматься всерьез".

По словам китайского дипломата, принципы Устава ООН необходимо соблюдать, при этом "должны учитываться озабоченности всех стран в сфере безопасности". "Необходимо поддерживать все усилия, которые могут привести к мирному разрешению этого кризиса, - указал Чжан Цзюнь. - Китай всегда стоял на стороне мира и был привержен достижению мира и ведению диалога, и продолжит играть конструктивную роль".

"Конфронтация блоков, политическая изоляция, санкции и давление ведут в тупик", - отметил он, подчеркнув, что одна из основных задач - "подтолкнуть стороны к тому, чтобы как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования".

"Совет Безопасности ООН, являясь ключевым механизмом обеспечения международной коллективной безопасности, должен использовать все имеющиеся у него, согласно Уставу ООН, средства и двигаться в сторону мирных переговоров и прекращения огня, - указал дипломат. По его словам, Китай привержен "деэскалации и разрешению кризиса".

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