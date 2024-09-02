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Постпред Израиля призвал созвать заседание СБ ООН из-за ситуации с заложниками

Постпред Израиля призвал созвать заседание СБ ООН из-за ситуации с заложниками Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон обратился в Совбез организации с требованием созвать экстренное заседание по ситуации с заложниками, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 14:43
Постпред Израиля призвал созвать заседание СБ ООН из-за ситуации с заложниками

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон обратился в Совбез организации с требованием созвать экстренное заседание по ситуации с заложниками, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении постпреда в соцсети "X".

"Я срочно обратился в Совет Безопасности с требованием созвать заседание с целью осудить ХАМАС и обсудить ситуацию вокруг 101-го похищенного, удерживаемого в секторе Газа", - отметил он.

Шестеро погибших израильских похищенных, чьи тела израильские военнослужащие обнаружили 31 августа в районе города Рафах на юге сектора Газа, в течение более 10 месяцев страдали в плену и были лишены доступа к Красному Кресту, отметил Данон.

Поздно вечером 31 августа Армия обороны Израиля обнаружила тела шести заложников в подземном туннеле в районе Рафаха на юге сектора Газа. Официальный представитель армии Даниэль Хагари сообщил 1 сентября, что заложники были убиты радикалами незадолго до прихода в район подразделений израильских войск.

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