Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал временной мерой эвакуацию жителей северной части сектора Газа.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал временной мерой эвакуацию жителей северной части сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Жителям на севере сектора Газа рекомендовалось временно отправиться на юг, чтобы снизить ущерб гражданскому населению", — сказал постпред.

По его словам, ООН "должно хвалить" Израиль за то, что еврейское государство "приняло такие меры предосторожности".

13 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар заявил, что жители города Газа прислушались к призывам об эвакуации и направляются на юг перед израильскими ударами по территории.

В этот же день представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.