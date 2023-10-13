О нас

Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы

Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал временной мерой эвакуацию жителей северной части сектора Газа.
Другие страны
13 октября 2023 г. 22:44
Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал временной мерой эвакуацию жителей северной части сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Жителям на севере сектора Газа рекомендовалось временно отправиться на юг, чтобы снизить ущерб гражданскому населению", — сказал постпред.

По его словам, ООН "должно хвалить" Израиль за то, что еврейское государство "приняло такие меры предосторожности".

13 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар заявил, что жители города Газа прислушались к призывам об эвакуации и направляются на юг перед израильскими ударами по территории.

В этот же день представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
13 октября 2023 г. 17:29
Президент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
13 октября 2023 г. 13:30
В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
ФотоВ Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
12 октября 2023 г. 17:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi