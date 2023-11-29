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Постпред Израиля при ООН назвал условия прекращения войны в Газе

Постпред Израиля при ООН назвал условия прекращения войны в Газе Мир в секторе Газа может наступить незамедлительно, если палестинские радикалы из движения ХАМАС освободят всех удерживаемых в анклаве заложников и выдадут всех участников атаки на Израиль, совершенной 7 октября.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 20:28
Постпред Израиля при ООН назвал условия прекращения войны в Газе

Мир в секторе Газа может наступить незамедлительно, если палестинские радикалы из движения ХАМАС освободят всех удерживаемых в анклаве заложников и выдадут всех участников атаки на Израиль, совершенной 7 октября.

Как передает Report, об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан.

"Эта война может закончиться завтра, даже сегодня, если ХАМАС вернет всех заложников и выдаст всех террористов, принявших участие в резне [7 октября]. Может быть достигнуто настоящее перемирие, которое будет длиться десятилетиями. Потребуйте этого от ХАМАС, это и есть решение", - заявил израильский дипломат.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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