О нас

Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения войны в Газе

Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения войны в Газе Израильская военная операция в секторе Газа прекратится, если радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободит всех удерживаемых в анклаве заложников.
Другие страны
24 января 2024 г. 03:53
Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения войны в Газе

Израильская военная операция в секторе Газа прекратится, если радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободит всех удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

Он отверг возможность прекращения огня в Газе, выразив мнение, что остановка боевых действий будет выгодна лишь радикалам из ХАМАС, которые, по его словам, намерены вновь атаковать израильтян.

"При этом шокирует, что многие здесь, в Совете Безопасности, выступают за постоянное прекращение огня, при этом не задумываясь о последствиях. Что, как вы думаете произойдет, если все же будет прекращение огня? Я скажу вам, что произойдет: ХАМАС останется у власти, они перегруппируются и перевооружатся, и скоро израильтяне столкнутся с новой попыткой Холокоста", - полагает дипломат.

Дипломат сообщил участникам заседания о том, что нереально, по его мнению, одновременно призывать к перемирию и допускать возможность сохранения власти ХАМАС в секторе Газа. Это, по словам Эрдана, не приведет к урегулированию конфликта, поскольку "ХАМАС стремится уничтожить Израиль".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin BMT-dəki rəsmisi Qəzzada müharibənin dayandırılması şərtini açıqlayıb

Самое важное

Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi