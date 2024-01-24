Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения войны в Газе

Израильская военная операция в секторе Газа прекратится, если радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободит всех удерживаемых в анклаве заложников.

Израильская военная операция в секторе Газа прекратится, если радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободит всех удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

Он отверг возможность прекращения огня в Газе, выразив мнение, что остановка боевых действий будет выгодна лишь радикалам из ХАМАС, которые, по его словам, намерены вновь атаковать израильтян.

"При этом шокирует, что многие здесь, в Совете Безопасности, выступают за постоянное прекращение огня, при этом не задумываясь о последствиях. Что, как вы думаете произойдет, если все же будет прекращение огня? Я скажу вам, что произойдет: ХАМАС останется у власти, они перегруппируются и перевооружатся, и скоро израильтяне столкнутся с новой попыткой Холокоста", - полагает дипломат.

Дипломат сообщил участникам заседания о том, что нереально, по его мнению, одновременно призывать к перемирию и допускать возможность сохранения власти ХАМАС в секторе Газа. Это, по словам Эрдана, не приведет к урегулированию конфликта, поскольку "ХАМАС стремится уничтожить Израиль".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.