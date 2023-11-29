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Постпред Израиля при ООН: ХАМАС - террористическая организация, совершившая геноцид

Постпред Израиля при ООН: ХАМАС - террористическая организация, совершившая геноцид ХАМАС является террористической организацией, совершившей геноцид.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 23:22
Постпред Израиля при ООН: ХАМАС - террористическая организация, совершившая геноцид

ХАМАС является террористической организацией, совершившей геноцид.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании Совета безопасности всемирной организации, посвященном палестино-израильскому конфликту.

"Сегодня мы заслушали глав МИД некоторых стран, которые не осудили резню ХАМАС, и что мы можем от них ожидать? Совбез проводит заседания, посвященные исключительно гуманитарной ситуации в Газе, и все выступления посвящены именно этому. Это, конечно, важно, но почему вы забываете про ХАМАС? Ни разу за последние восемь недель ни одно учреждение ООН не привлекло ХАМАС к ответственности за военные преступления. ХАМАС заявляет, что будет продолжать эти геноциды до тех пор, пока не сотрет Израиль с лица земли", - заявил Г.Эрдан.

Дипломат подчеркнул, что различные органы ООН, в том числе Женский совет не информировали Совбез о сексуальном насилии, совершенном членами ХАМАС в отношении израильских женщин, а ЮНИСЕФ скрыл факты терроризма в отношении израильских детей.

"Палестинцы, с другой стороны, отвергли все мирные планы, представленные Клинтоном, Обамой и другими президентами США в течение многих лет. Причиной этого является тот факт, что Израиль стремится к миру, а палестинцы, наоборот, к войне за террор. Единственное приемлемое для них решение - не допустить существования еврейского государства. Если заложники будут возвращены и все террористы ХАМАС сдадутся, может быть достигнуто настоящее прекращение огня на десятилетия. Это единственное решение", - указал Г.Эрдан.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrailin BMT-dəki daimi nümayəndəsi: “HƏMAS soyqırımı törədən terror təşkilatıdır"

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