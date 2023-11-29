Постпред Израиля при ООН: ХАМАС - террористическая организация, совершившая геноцид

ХАМАС является террористической организацией, совершившей геноцид.

ХАМАС является террористической организацией, совершившей геноцид.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании Совета безопасности всемирной организации, посвященном палестино-израильскому конфликту.

"Сегодня мы заслушали глав МИД некоторых стран, которые не осудили резню ХАМАС, и что мы можем от них ожидать? Совбез проводит заседания, посвященные исключительно гуманитарной ситуации в Газе, и все выступления посвящены именно этому. Это, конечно, важно, но почему вы забываете про ХАМАС? Ни разу за последние восемь недель ни одно учреждение ООН не привлекло ХАМАС к ответственности за военные преступления. ХАМАС заявляет, что будет продолжать эти геноциды до тех пор, пока не сотрет Израиль с лица земли", - заявил Г.Эрдан.

Дипломат подчеркнул, что различные органы ООН, в том числе Женский совет не информировали Совбез о сексуальном насилии, совершенном членами ХАМАС в отношении израильских женщин, а ЮНИСЕФ скрыл факты терроризма в отношении израильских детей.

"Палестинцы, с другой стороны, отвергли все мирные планы, представленные Клинтоном, Обамой и другими президентами США в течение многих лет. Причиной этого является тот факт, что Израиль стремится к миру, а палестинцы, наоборот, к войне за террор. Единственное приемлемое для них решение - не допустить существования еврейского государства. Если заложники будут возвращены и все террористы ХАМАС сдадутся, может быть достигнуто настоящее прекращение огня на десятилетия. Это единственное решение", - указал Г.Эрдан.