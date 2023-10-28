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Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после принятие ближневосточной резолюции

Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после принятие ближневосточной резолюции "ООН лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея всемирной организации приняла ближневосточную резолюцию, отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС".
Другие страны
28 октября 2023 г. 02:35
Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после принятие ближневосточной резолюции

"ООН лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея всемирной организации приняла ближневосточную резолюцию, отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС".

Как передает Report, с таким утверждением выступил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости, - сказал он. - Тот спектакль, который мы только что наблюдали, вне всяких сомнений доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а продолжению зверств".

Ранее ГА ООН приняла представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin daimi nümayəndəsi: “BMT Yaxın Şərq qətnaməsindən sonra legitimliyini itirib”

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