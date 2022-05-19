Постпред Египта в ООН заявил о надвигающемся голоде в Африке

Постоянный представитель Египта в Организации объединенных наций (ООН) Усама Махмуд, выступая на организованной США конференции по продовольственной безопасности, заявил о надвигающемся голоде в Африке.

Постоянный представитель Египта в Организации объединенных наций (ООН) Усама Махмуд, выступая на организованной США конференции по продовольственной безопасности, заявил о надвигающемся голоде в Африке.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Каждому пятому жителю Африки грозит голод, и такая ситуация возникла не сейчас: началось все с пандемии, в дальнейшем этому способствовали климатические ситуации - засухи, наводнения и уничтожение посевных площадей. Кризис в Украине только усугубил проблему и продолжает влиять, так как нарушились системы снабжения и цепочки поставок, значительно вросли цены на энергоресурсы и зерно", - пояснил Махмуд.

Он уточнил, что речь идет о 300 млн африканцев, которым грозит голод. По словам Махмуда, не менее важной проблемой, особенно для 100 млн населения Египта и государств Сахары, является недостаток водных ресурсов.

"2,5 млрд населения Земли испытывают дефицит воды, а к 2050 году эта проблема уже коснется половины человечества. Египет в наибольшей степени испытывает нехватку водных ресурсов, что уже сегодня приводит к необходимости переселения людей, а к 2030 году эта проблема лишь обострится", - подчеркнул Махмуд.