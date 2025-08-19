Поставки оружия из США в Украину будут продолжаться через страны НАТО

Поставки американского оружия в Украину будут продолжаться, их будут оплачивать европейские партнеры по НАТО.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Он рассказал о новой схеме, согласованной с президентом США Дональдом Трампом.

"Хорошая новость заключается в том, что президент Трамп договорился через меня с европейскими партнерами по НАТО о том, что партнеры по НАТО в Европе будут платить за поставку американского оружия. Это хорошая новость для американского среднего класса, а также для Украины, потому что это означает, что поток смертоносного оружия из США в Украину будет продолжаться", - сказал Рютте.

Он отметил, что для Украины существует необратимый путь в НАТО, но на данный момент ее членство в альянсе не обсуждается.