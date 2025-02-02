Поставки газа из Румынии в Молдову выросли до рекордного уровня

Поставки газа со стороны Румынии по газопроводу Яссы - Унгены - Кишинев в Молдову достигли исторического рекорда.

Поставки газа со стороны Румынии по газопроводу Яссы - Унгены - Кишинев в Молдову достигли исторического рекорда.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

"1 февраля транспортировка газа из Румынии в Молдову через пограничную газоизмерительную станцию "Унгены" достигла рекордного уровня в 5,9 млн кубометров в сутки. Этот уровень близок к максимальной пропускной способности газопровода Яссы - Унгены - Кишинев - 6,3 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

По данным ENTSOG, импорт газа Молдовой со стороны Румынии вырос после прекращения поставок российского газа транзитом через Украину с 1 января. Среднее значение получаемого газа этим маршрутом за прошедший месяц увеличилось до 5,2 млн кубометров в сутки против 4,1 млн кубометров в декабре 2024 года.

Отмечается, что пиковый объем прокачки был достигнут 1 февраля, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдовы одобрила поставку газа в Приднестровье, который будет приобретен на грант ЕС.