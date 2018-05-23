Пост генерального прокурора штата Нью-Йорк впервые заняла женщина

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Барбара Андервуд назначена на должность генерального прокурора американского штата Нью-Йорк, став первой женщиной на этом посту. Об этом говорится в сообщении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте генпрокуратуры.

Андервуд сменила на этом посту Эрика Шнайдермана, подавшего в отставку в начале мая после того, как четыре женщины обвинили его в нанесении побоев и запугивании. Во вторник она была официально утверждена на новой должности заксобранием штата, став 66-м по счету генпрокурором Нью-Йорка.

"Я работала на разных правительственных постах в течение всей моей карьеры, - отметила Андервуд в своем заявлении. - Но я считаю, что эта работа <...> станет самой важной из тех, которые у меня когда-либо были".