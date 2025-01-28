Посредники перемирия в Газе не зафиксировали серьезных нарушений режима прекращения огня

Посредники перемирия в секторе Газа - Катар, Египет и США - не зафиксировали серьезных нарушений режима прекращения огня с момента его установления 19 января.

Посредники перемирия в секторе Газа - Катар, Египет и США - не зафиксировали серьезных нарушений режима прекращения огня с момента его установления 19 января.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"К настоящему моменту не было серьезных нарушений перемирия, которые могли бы привести к эскалации или срыву договоренностей", - сказал он.

Отметим, что 19 января власти Израиля объявили о введении режима прекращения огня и обмене заключенными и пленными с движением ХАМАС.