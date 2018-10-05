 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посреди шоссе в Саудовской Аравии нашли тело, лежащее в кровати - ВИДЕО

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Полиция Саудовской Аравии расследует обстоятельства убийства мужчины, тело которого обнаружили лежащим в кровати на одном из шоссе. 

    Как передает Report, об этом сообщает портал "Ахбар24".

    Погибшего обнаружили в 11 километрах от города Ахба в провинции Асир. Мужчина был найден завёрнутым в оранжевое одеяло.

    После осмотра тела полицейским удалось установить, что ранения убитому были нанесены из огнестрельного оружия. В Саудовской Аравии он находился нелегально. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi