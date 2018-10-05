Посреди шоссе в Саудовской Аравии нашли тело, лежащее в кровати - ВИДЕО

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Полиция Саудовской Аравии расследует обстоятельства убийства мужчины, тело которого обнаружили лежащим в кровати на одном из шоссе.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Ахбар24".

Погибшего обнаружили в 11 километрах от города Ахба в провинции Асир. Мужчина был найден завёрнутым в оранжевое одеяло.

После осмотра тела полицейским удалось установить, что ранения убитому были нанесены из огнестрельного оружия. В Саудовской Аравии он находился нелегально. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.