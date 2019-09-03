Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей.
Как передаёт Report, со ссылкой на Асахи, в адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием "убраться вон", а также пулей.
В послании говорится, что отправитель, у которого якобы есть огнестрельное оружие, намерен преследовать корейцев.
Также в конверте была пуля от короткоствольного оружия.
"Корейцы, убирайтесь вон!", — цитирует издание заявление из письма.
Письмо без адреса отправителя было получено посольством на прошлой неделе.
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