Посольство Турции в Афганистане продолжит работу

Турецкое посольство в Афганистане продолжает функционировать, несмотря на обстановку в афганской столице.

Турецкое посольство в Афганистане продолжает функционировать, несмотря на обстановку в афганской столице.

Как сообщает Report, oб этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара приняла все необходимые меры относительной турецких дипмиссий в Афганистане. Посольство Турции в Кабуле продолжает свою деятельность", - подчеркнул он в эфире Анатолийского агентства.

По словам Чавушоглу, посольство готово оказать необходимую помощь тем турецким гражданам, которые захотят покинуть Афганистан.