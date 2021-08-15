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Посольство Турции в Афганистане продолжит работу

Посольство Турции в Афганистане продолжит работу Турецкое посольство в Афганистане продолжает функционировать, несмотря на обстановку в афганской столице.
Другие страны
15 августа 2021 г. 22:37
Посольство Турции в Афганистане продолжит работу
Мевлют чавушоглу

Турецкое посольство в Афганистане продолжает функционировать, несмотря на обстановку в афганской столице.

Как сообщает Report, oб этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара приняла все необходимые меры относительной турецких дипмиссий в Афганистане. Посольство Турции в Кабуле продолжает свою деятельность", - подчеркнул он в эфире Анатолийского агентства.

По словам Чавушоглу, посольство готово оказать необходимую помощь тем турецким гражданам, которые захотят покинуть Афганистан.

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