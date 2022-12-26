Посольство США запретило сотрудникам посещать отель в Исламабаде

Посольство США в Пакистане запретило своим сотрудникам посещать отель Marriott в Исламабаде из-за информации о "возможной атаке".

Посольство США в Пакистане запретило своим сотрудникам посещать отель Marriott в Исламабаде из-за информации о "возможной атаке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте дипмиссии.

"Правительству США известно об информации о том, что неизвестные лица могут планировать атаку на американцев в отеле Marriott в Исламабаде во время праздников. С этого момента посольство... запрещает американским (правительственным) сотрудникам посещать отель Marriott", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в связи с тем, что в Исламабаде из соображений безопасности объявлен красный уровень тревоги и запрещены все публичные мероприятия, посольство призывает всех сотрудников дипмиссии воздержаться от необязательных и неофициальных поездок в Исламабад во время праздников", - отмечается в сообщении. Посольство также рекомендовало своим сотрудникам проявлять бдительность и избегать больших скоплений людей.