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Посольство США запретило сотрудникам посещать отель в Исламабаде

Посольство США запретило сотрудникам посещать отель в Исламабаде Посольство США в Пакистане запретило своим сотрудникам посещать отель Marriott в Исламабаде из-за информации о "возможной атаке".
Другие страны
26 декабря 2022 г. 06:21
Посольство США запретило сотрудникам посещать отель в Исламабаде

Посольство США в Пакистане запретило своим сотрудникам посещать отель Marriott в Исламабаде из-за информации о "возможной атаке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте дипмиссии.

"Правительству США известно об информации о том, что неизвестные лица могут планировать атаку на американцев в отеле Marriott в Исламабаде во время праздников. С этого момента посольство... запрещает американским (правительственным) сотрудникам посещать отель Marriott", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в связи с тем, что в Исламабаде из соображений безопасности объявлен красный уровень тревоги и запрещены все публичные мероприятия, посольство призывает всех сотрудников дипмиссии воздержаться от необязательных и неофициальных поездок в Исламабад во время праздников", - отмечается в сообщении. Посольство также рекомендовало своим сотрудникам проявлять бдительность и избегать больших скоплений людей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi əməkdaşlarına İslamabadda otelə getməyi qadağan edib

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