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Посольство США возобновило свою работу в Украине

Посольство США возобновило свою работу в Украине Посольство США вернулось во Львов, чтобы продолжить работу на Украине.
Другие страны
2 мая 2022 г. 17:06

Посольство США вернулось во Львов, чтобы продолжить работу в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы рады вернуться. Продолжим делать здесь все возможное, чтобы помочь украинцами", - сказал она на пресс-конференции во Львове.

Как сообщил мэр города Андрей Садовой, на встрече с дипломатом он обсудил вопрос строительства крупного реабилитационного центра. "[Центр] сегодня критически необходим для тяжелораненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в помощи международных партнеров", - написал градоначальник в Facebook.

26 апреля представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что сотрудники американской дипмиссии в Украине посетили Львов. Он тогда не уточнил, означает ли это возвращение дипломатов к работе на постоянной основе в этом городе. Прайс добавил, что США намерены восстановить дипломатическое присутствие в Украине и постоянно проводят оценку ситуации в сфере безопасности.

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