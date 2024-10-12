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Посольство США в Румынии предупредило о возможных угрозах в предстоящие выходные

Посольство США в Румынии предупредило о возможных угрозах в предстоящие выходные Посольство США в Румынии предупредило американских граждан, находящихся в стране, о возможных угрозах вблизи культовых учреждений в период с пятницы до воскресенья.
Другие страны
12 октября 2024 г. 07:39
Посольство США в Румынии предупредило о возможных угрозах в предстоящие выходные

Посольство США в Румынии предупредило американских граждан, находящихся в стране, о возможных угрозах вблизи культовых учреждений в период с пятницы до воскресенья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"Посольству США стало известно о потенциальных угрозах в адрес синагог, храмов или мечетей в Румынии в период 11-13 октября. Посольство призывает граждан США быть очень осторожными вблизи культовых учреждений в Румынии в этот период", - отмечается в информации.

"В настоящее время Румынская служба информации (РСИ, отвечает за госбезопасность - ред.) не имеет данных или информации, которые потребовали бы повышения уровня террористической угрозы, - сообщил представитель РСИ Овидиу Маринча. - Однако с учетом международного контекста безопасности и религиозных событий, в эти выходные РСИ вместе с компетентными структурами и всеми другими структурами и учреждениями национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности, конечно, будет особенно внимательна к сохранению безопасности в Румынии".

МВД страны сообщило, что в эти выходные "оптимальный климат порядка и общественной безопасности будет обеспечивать увеличенное количество сотрудников".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Rumıniyadakı səfirliyi həftəsonu mümkün təhlükələr barədə xəbərdarlıq edib

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