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Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме

Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота, диппредставительство продолжит работу в ограниченном режиме.
Другие страны
3 августа 2023 г. 04:25
Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме

Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота, диппредставительство продолжит работу в ограниченном режиме.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте посольства сообщении.

"Посольство США в Ниамее временно сократило численность персонала, приостановило оказание обычных услуг и может только оказывать экстренную поддержку гражданам США в Нигере", - отмечается в сообщении.

Дипведомство США рекомендует находящимся в Нигере американцам "ограничить перемещения по Ниамею, в которых нет необходимости". Оно также предлагает им содействие в том, чтобы покинуть страну. Госдепартамент зафрахтует самолеты для вылета американских должностных лиц из Нигера. Самолеты ВС США для этого применять не будут.

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