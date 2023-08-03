Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме

Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота, диппредставительство продолжит работу в ограниченном режиме.

Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота, диппредставительство продолжит работу в ограниченном режиме.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте посольства сообщении.

"Посольство США в Ниамее временно сократило численность персонала, приостановило оказание обычных услуг и может только оказывать экстренную поддержку гражданам США в Нигере", - отмечается в сообщении.

Дипведомство США рекомендует находящимся в Нигере американцам "ограничить перемещения по Ниамею, в которых нет необходимости". Оно также предлагает им содействие в том, чтобы покинуть страну. Госдепартамент зафрахтует самолеты для вылета американских должностных лиц из Нигера. Самолеты ВС США для этого применять не будут.