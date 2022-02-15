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Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 07:08
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте Госдепартамента.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларусь с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларусь должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - сообщило ведомство.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Minskdəki Səfirliyi amerikalıları dərhal Belarusu tərk etməyə çağırıb

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