Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь.

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте Госдепартамента.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларусь с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларусь должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - сообщило ведомство.