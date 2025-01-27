Посольство США в Колумбии приостановит выдачу виз

Консульский отдел посольства Соединенных Штатов в Колумбии временно приостановит выдачу виз.
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"После того как президент Колумбии Густаво Петро отказался принять два рейса по репатриации, которые он ранее санкционировал, госсекретарь США Марко Рубио немедленно распорядился приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе", - указывается в документе.
Уточняется, что тем самым США вводят ограничения на поездки колумбийских чиновников и официальных лиц, которые несут ответственность за отказ принимать два рейса с депортированными мигрантами. Указанные рестрикции также будут действовать в отношении их семей.
В заявлении подчеркивается, что это решение, которое, по сути, затрагивает всех обращающихся за американскими визами колумбийцев, а не только должностных лиц, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, будет действовать, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приему депортируемых сограждан.