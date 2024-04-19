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Посольство США в Израиле ограничило поездки госслужащих из-за ситуации с Ираном

Посольство США в Израиле ограничило поездки госслужащих из-за ситуации с Ираном Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 09:32
Посольство США в Израиле ограничило поездки госслужащих из-за ситуации с Ираном

Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление посольства.

"Действуя "из предосторожности", посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки государственных служащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются личных поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Также подчеркивается, что обстановка с безопасностью остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и "недавних событий".

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников.

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Версия на английском языке US Embassy in Israel restricts movement of employees after strike

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