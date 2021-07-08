Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в столице Ирака в ночь на четверг подверглось ракетному обстрелу.
По его данным, сработали системы противовоздушной обороны.
В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.
Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.