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Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу Посольство США в столице Ирака в ночь на четверг подверглось ракетному обстрелу.
Другие страны
8 июля 2021 г. 03:48
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в столице Ирака в ночь на четверг подверглось ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, сработали системы противовоздушной обороны.

В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.

Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.

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