О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство США приостановило работу в Гаити после убийства президента Моиза

Посольство США приостановило работу в Гаити после убийства президента Моиза Посольство США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс приостановило работу после убийства президента карибской республики Жовенеля Моиза в среду. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
7 июля 2021 г. 17:16
Посольство США приостановило работу в Гаити после убийства президента Моиза

Посольство США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс приостановило работу после убийства президента карибской республики Жовенеля Моиза в среду. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В связи с текущей ситуацией в области безопасности посольство США до дальнейшего уведомления ограничивает найм сотрудников из числа граждан США в посольство в [районе] Табарр. Посольство сегодня будет закрыто, в том числе для консульских услуг. Пожалуйста, избегайте в настоящее время поездок в этот район без особой необходимости", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
2 июля 2021 г. 14:49
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
1 июля 2021 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi