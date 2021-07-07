Посольство США приостановило работу в Гаити после убийства президента Моиза

Посольство США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс приостановило работу после убийства президента карибской республики Жовенеля Моиза в среду. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Посольство США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс приостановило работу после убийства президента карибской республики Жовенеля Моиза в среду. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В связи с текущей ситуацией в области безопасности посольство США до дальнейшего уведомления ограничивает найм сотрудников из числа граждан США в посольство в [районе] Табарр. Посольство сегодня будет закрыто, в том числе для консульских услуг. Пожалуйста, избегайте в настоящее время поездок в этот район без особой необходимости", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.