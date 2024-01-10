Посольство США: Консульские услуги пока не оказываются из-за ситуации в Эквадоре

Посольство США в Эквадоре сообщило о приостановке предоставления консульских услуг 10 января на фоне ситуации в стране.

Посольство США в Эквадоре сообщило о приостановке предоставления консульских услуг 10 января на фоне ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении посольства в соцсетях.

"В связи со складывающейся ситуацией в Эквадоре все приемы для запроса виз, паспортов и другие приемы по консульским услугам в посольстве США в Кито и в консульстве в Гуаякиле, назначенные на 10 января 2024 года, отменены и будут переоформлены на более позднюю дату", - сказано в заявлении.

Между тем, СМИ сообщают о том, что вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне беспорядков. Военным также поступил приказ провести операции по нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

Отметим, что президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств.