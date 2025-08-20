О нас

Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет

Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет.
Другие страны
20 августа 2025 г. 23:27
Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет.

Как передает Report, об этом сообщило заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ).

Согласно заявлению, делегация сирийского МИД уже начала предоставлять консульские услуги во временной штаб-квартире в ливийской столице.

Ранее между Сирией и Ливией после многолетнего перерыва возобновилось прямое авиасообщение. Из международного аэропорта Дамаска в Триполи вылетел первый рейс авиакомпании "Сирийские авиалинии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Suriyanın Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Другие новости из категории

МУС раскритиковал новые санкции США
МУС раскритиковал новые санкции США
21 августа 2025 г. 00:22
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
20 августа 2025 г. 23:55
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
20 августа 2025 г. 23:37
СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева
СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева
20 августа 2025 г. 23:09
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
20 августа 2025 г. 22:50
Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО
Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО
20 августа 2025 г. 22:41
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
20 августа 2025 г. 22:33
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
20 августа 2025 г. 22:12
Израиль начал наступление на город Газа
Израиль начал наступление на город Газа
20 августа 2025 г. 21:27
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
20 августа 2025 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi