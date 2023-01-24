Посольство Швеции в Анкаре закрыто для посещения после скандала со сожжением Корана

Посольство Швеции в Анкаре закрыто для посещения из-за возможных демонстраций.

Посольство Швеции в Анкаре закрыто для посещения из-за возможных демонстраций.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении МИД Швеции.

В минувшие выходные разъяренная толпа собралась у посольства Швеции в Анкаре, а протестующие подожгли шведский флаг у консульства в Стамбуле.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на поддержку Турции в ее заявке на членство в НАТО после того, как в Стокгольме был сожжен Коран у посольства республики.

Напомним, что 21 января перед посольством Турции в Швеции прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана - публичное сожжение Корана. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.