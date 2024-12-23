О нас

Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане

Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане Саудовская Аравия возобновила работу своего посольства в Кабуле спустя три года после того, как движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном в 2021 году.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 10:57
Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане

Саудовская Аравия возобновила работу своего посольства в Кабуле спустя три года после того, как движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном в 2021 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети "X".

"Для оказания всех видов услуг братскому народу Афганистана было принято решение возобновить работу представительства страны в Кабуле", - сказано в сообщении.

Королевство произвело эвакуацию всех сотрудников своей дипмиссии в августе 2021 года, сразу после того, как талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы. Спустя три месяца Эр-Рияд принял решение возобновить работу консульского отдела посольства в Кабуле. В феврале 2023 года все дипломаты Саудовской Аравии вновь покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства по соображениям безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon
Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon
23 декабря 2024 г. 11:05
В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист
В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист
23 декабря 2024 г. 10:51
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы
23 декабря 2024 г. 10:20
В результате взрыва на военной базе в Кимхэ пострадали три человека
В результате взрыва на военной базе в Кимхэ пострадали три человека
23 декабря 2024 г. 09:42
У берегов Стамбула в Черном море обнаружили мину
У берегов Стамбула в Черном море обнаружили мину
23 декабря 2024 г. 08:45
Трамп заявил о правах США на Гренландию
Трамп заявил о правах США на Гренландию
23 декабря 2024 г. 08:04
Nikkei: Уровень неодобрения правительства Японии превысил 50%
Nikkei: Уровень неодобрения правительства Японии превысил 50%
23 декабря 2024 г. 07:55
Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки
Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки
23 декабря 2024 г. 07:11
На западе Мексики упал частный самолет, погибли семь человек
На западе Мексики упал частный самолет, погибли семь человек
23 декабря 2024 г. 06:48
Трамп вновь выдвинул миллиардера на высокий пост в своей администрации
Трамп вновь выдвинул миллиардера на высокий пост в своей администрации
23 декабря 2024 г. 06:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi