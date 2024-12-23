Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане

Саудовская Аравия возобновила работу своего посольства в Кабуле спустя три года после того, как движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном в 2021 году.

Саудовская Аравия возобновила работу своего посольства в Кабуле спустя три года после того, как движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном в 2021 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети "X".

"Для оказания всех видов услуг братскому народу Афганистана было принято решение возобновить работу представительства страны в Кабуле", - сказано в сообщении.

Королевство произвело эвакуацию всех сотрудников своей дипмиссии в августе 2021 года, сразу после того, как талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы. Спустя три месяца Эр-Рияд принял решение возобновить работу консульского отдела посольства в Кабуле. В феврале 2023 года все дипломаты Саудовской Аравии вновь покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства по соображениям безопасности.