Посольство России в Киеве предлагают превратить в музей Московии

Историк, кандидат исторических наук Александр Алферов выдвинул инициативу по преобразованию здания посольства РФ в Киеве в единственный в мире музей, который расскажет правду об истории России

Историк, кандидат исторических наук Александр Алферов выдвинул инициативу по преобразованию здания посольства РФ в Киеве в единственный в мире музей, который расскажет правду об истории России.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это произошло после того, как власти Киева приняли решение конфисковать земельный участок диппредставительства РФ.

"Я не уверен, что там можно будет сделать какой-то бизнес-центр или магазин. Место ценно само собой. Там следует сделать музей. Но не музей оккупации, не освободительных соревнований или филиал какого-то другого музея. По моему мнению, там следует открыть "Музей РФ (Московии)". Создать единственный во всем мире музей, в котором будет представлена правдивая история этого государства" - отметил Алферов.

Он предложил обустроить постоянные экспозиции о коренных финно-угорских народах современной России, их культуре, религии и быте, становлении Московского царства и краже названия "Россия" и т.д.

Напомним, ранее Городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, и призвал правительство Украины конфисковать его здание.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России. А также обратился в кабинет министров Украины [с призывом] о возвращении имущества "дипучреждения" в собственность украинского государства", - написал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.