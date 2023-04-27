Посольство РФ направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над ним вертолета

Посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после облета вертолетом территории российской дипмиссии.
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"Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территорией посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего", — указали в пресс-службе дипмиссии.
"К сожалению, до сегодняшнего дня вразумительного ответа от французской стороны на этот счет в посольстве не получили", — добавили в российской дипмиссии.