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Посольство РФ направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над ним вертолета

Посольство РФ направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над ним вертолета Посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после облета вертолетом территории российской дипмиссии.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 21:00
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над ним вертолета

Посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после облета вертолетом территории российской дипмиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству сообщили в четверг в пресс-службе посольства.

"Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территорией посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего", — указали в пресс-службе дипмиссии.

"К сожалению, до сегодняшнего дня вразумительного ответа от французской стороны на этот счет в посольстве не получили", — добавили в российской дипмиссии.

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