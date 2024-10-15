Посольство РФ в Норвегии сокращает состав по требованию местных властей

Посольство России в Норвегии объявило о сокращении дипломатического состава из-за требования норвежских властей.

Посольство России в Норвегии объявило о сокращении дипломатического состава из-за требования норвежских властей.

Как передает Report, об этом сообщается на странице диппредставительства в соцсети.

"В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата", - говорится в сообщении.

Посольство отметило, что принимает меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, которые планировали посетить консульский отдел в ближайшее время.