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Посольство РФ в Норвегии сокращает состав по требованию местных властей

Посольство РФ в Норвегии сокращает состав по требованию местных властей Посольство России в Норвегии объявило о сокращении дипломатического состава из-за требования норвежских властей.
Другие страны
15 октября 2024 г. 01:32
Посольство РФ в Норвегии сокращает состав по требованию местных властей

Посольство России в Норвегии объявило о сокращении дипломатического состава из-за требования норвежских властей.

Как передает Report, об этом сообщается на странице диппредставительства в соцсети.

"В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата", - говорится в сообщении.

Посольство отметило, что принимает меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, которые планировали посетить консульский отдел в ближайшее время.

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