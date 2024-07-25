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Посольство РФ в Мали и Нигере рекомендовало не выезжать за пределы столиц

Посольство РФ в Мали и Нигере рекомендовало не выезжать за пределы столиц Дипмиссия России в Мали и Нигере рекомендует россиянам не покидать столицы этих стран - Бамако и Ниамей.
Другие страны
25 июля 2024 г. 17:22
Посольство РФ в Мали и Нигере рекомендовало не выезжать за пределы столиц

Дипмиссия России в Мали и Нигере рекомендует россиянам не покидать столицы этих стран - Бамако и Ниамей.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Россиян также призвали не выходить из дома в темное время суток из-за террористической угрозы.

"В связи со сложной обстановкой в сфере безопасности и высоким уровнем террористической угрозы вся территория Мали и Нигера не рекомендуется к посещению. Посольство предостерегает проживающих и находящихся в Мали и Нигере российских граждан от выезда за пределы Бамако и Ниамея, выхода из дома в темное время суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что крайне опасная ситуация сложилась в районе границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, в регионах Гао, Менака (Мали) и Тилабери (Нигер), где активность боевиков наиболее высока.

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