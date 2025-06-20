Посольство РФ в Израиле получило более 2 тыс. обращений от россиян о выезде

Посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ по вопросам выезда из страны в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ по вопросам выезда из страны в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

"У нас на сегодняшний момент более 2 000 обращений... у нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями", - сказала она.

По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно. В последние дни дается рекомендация покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.