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Посольство РФ в Израиле получило более 2 тыс. обращений от россиян о выезде

Посольство РФ в Израиле получило более 2 тыс. обращений от россиян о выезде Посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ по вопросам выезда из страны в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
20 июня 2025 г. 15:56
Посольство РФ в Израиле получило более 2 тыс. обращений от россиян о выезде

Посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ по вопросам выезда из страны в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

"У нас на сегодняшний момент более 2 000 обращений... у нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями", - сказала она.

По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно. В последние дни дается рекомендация покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.

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