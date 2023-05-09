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Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения

Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения Посольство России в Австрии заявило, что направит ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением захоронения советского воина в Эбензее.
Другие страны
9 мая 2023 г. 15:17
Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения

Посольство России в Австрии заявило, что направит ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением захоронения советского воина в Эбензее.

Как передает Report, об этом сообщается на странице дипведомства в соцсетях.

"Незамедлительно проинформируем об инциденте местные власти. Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что неприкосновенность и сохранность мемориала является одним из положений Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат в Австрии.

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Версия на английском языке Russian Embassy in Austria protests desecration of Soviet military burial site

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