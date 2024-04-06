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Посольство РФ: США блокируют документ, запрещающий размещение оружия в космосе

Посольство РФ: США блокируют документ, запрещающий размещение оружия в космосе Соединенные Штаты и их союзники блокируют разработку документа, призванного предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 23:27
Посольство РФ: США блокируют документ, запрещающий размещение оружия в космосе

Соединенные Штаты и их союзники блокируют разработку документа, призванного предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении российского посольства в США.

"Напоминаем, что именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, но не все государства настроены на ответственный разговор по этому вопросу.

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