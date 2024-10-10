Посольство РФ рекомендовало находящимся в Иране россиянам соблюдать меры безопасности

Посольство России в Тегеране рекомендовало россиянам, находящимся в Иране, соблюдать меры безопасности в связи с вероятностью нанесения Израилем ударов по иранской территории.

Посольство России в Тегеране рекомендовало россиянам, находящимся в Иране, соблюдать меры безопасности в связи с вероятностью нанесения Израилем ударов по иранской территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

"В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности", - отметили в посольстве.

В диппредставительстве также посоветовали гражданам РФ регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства.

Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). Израильский Генштаб обещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что в таком случае удары по Израилю будут еще более масштабными.