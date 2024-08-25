Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Как Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Париже.

"После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", - сообщили в пресс-службе.

Также в российской дипмиссии заверили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова.