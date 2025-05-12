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Посольство РФ: Экипаж Seven Pearls эвакуируют в течение трех или четырех дней

Посольство РФ: Экипаж Seven Pearls эвакуируют в течение трех или четырех дней Экипаж танкера Seven Pearls, включая 19 российских граждан, будет эвакуирован в течение трех или четырех дней. Моряков на борту судна, пострадавшего при ударах США по йеменскому порту Рас-Иса, заменит новая команда.
Другие страны
12 мая 2025 г. 17:32
Посольство РФ: Экипаж Seven Pearls эвакуируют в течение трех или четырех дней

Экипаж танкера Seven Pearls, включая 19 российских граждан, будет эвакуирован в течение трех или четырех дней. Моряков на борту судна, пострадавшего при ударах США по йеменскому порту Рас-Иса, заменит новая команда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в посольстве РФ в Йемене.

"Судовладелец направил в порт [Рас-Иса] новую команду. В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов", - сказал сотрудник дипмиссии.

Танкер Seven Pearls стоит вблизи порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в подконтрольной йеменским хуситам провинции Эль-Ходейда. В конце апреля судно пострадало при американских ударах по территории йеменского порта. По словам представителя посольства, судно снабжается всем необходимым для экипажа.

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