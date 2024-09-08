Посольство Нидерландов в Каракасе укрывало лидера оппозиции Венесуэлы

Нидерландское посольство в Каракасе на протяжении нескольких недель тайно укрывало лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Нидерландское посольство в Каракасе на протяжении нескольких недель тайно укрывало лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на письмо главы МИД королевства Каспара Вельдкампа, направленное национальному парламенту.

В документе отмечается, что Гонсалес Уррутиа обратился в диппредставительство с соответствующей просьбой вскоре после выборов 28 июля. Посоветовавшись с небольшой группой сотрудников внешнеполитического ведомства, Вельдкамп дал зеленый свет. В начале сентября Гонсалес Уррутиа заявил, что хочет покинуть страну.

"Я говорил с ним о ситуации в Венесуэле, важности деятельности оппозиции и подтвердил наше неизменное гостеприимство, - заметил Вельдкамп. - Однако Гонсалес сказал, что хочет уехать и продолжить свою борьбу с территории Испании".