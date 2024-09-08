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Посольство Нидерландов в Каракасе укрывало лидера оппозиции Венесуэлы

Посольство Нидерландов в Каракасе укрывало лидера оппозиции Венесуэлы Нидерландское посольство в Каракасе на протяжении нескольких недель тайно укрывало лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 21:17
Посольство Нидерландов в Каракасе укрывало лидера оппозиции Венесуэлы

Нидерландское посольство в Каракасе на протяжении нескольких недель тайно укрывало лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на письмо главы МИД королевства Каспара Вельдкампа, направленное национальному парламенту.

В документе отмечается, что Гонсалес Уррутиа обратился в диппредставительство с соответствующей просьбой вскоре после выборов 28 июля. Посоветовавшись с небольшой группой сотрудников внешнеполитического ведомства, Вельдкамп дал зеленый свет. В начале сентября Гонсалес Уррутиа заявил, что хочет покинуть страну.

"Я говорил с ним о ситуации в Венесуэле, важности деятельности оппозиции и подтвердил наше неизменное гостеприимство, - заметил Вельдкамп. - Однако Гонсалес сказал, что хочет уехать и продолжить свою борьбу с территории Испании".

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