Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян

Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение визы от россиян.

Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение визы от россиян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан РФ", - отмечается на сайте посольства.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал государства Евросоюза ввести запрет на выдачу туристических виз для граждан России. Решение о запрете выдавать визы россиянам ранее также приняло правительство Эстонии.