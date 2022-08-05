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Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян

Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение визы от россиян.
Другие страны
5 августа 2022 г. 17:17
Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян

Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение визы от россиян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан РФ", - отмечается на сайте посольства.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал государства Евросоюза ввести запрет на выдачу туристических виз для граждан России. Решение о запрете выдавать визы россиянам ранее также приняло правительство Эстонии.

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