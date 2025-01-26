Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно происхождения коронавируса являются политической манипуляцией, нацеленной на очернение Китая.
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"Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия", - подчеркнул дипломат. "Происхождение вируса - это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики", - добавил он.
Лю Пэнъюй отметил, что Китай "решительно выступает против политизации" вопроса о происхождении вируса и "снова призывает всех уважать науку и сторониться теорий заговора". Дипломат подчеркнул, что выводы ЦРУ "не подкреплены никакими серьезными доказательствами" и нацелены на "очернение Китая и подтасовку фактов". Как он констатировал, Китай "решительно выступает против политической манипуляции в любой форме".
В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и властей Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - передача заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.