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Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно происхождения коронавируса являются политической манипуляцией, нацеленной на очернение Китая.
Другие страны
26 января 2025 г. 10:29
Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно происхождения коронавируса являются политической манипуляцией, нацеленной на очернение Китая.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения, согласно которым ЦРУ склоняется к версии, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

"Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия", - подчеркнул дипломат. "Происхождение вируса - это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики", - добавил он.

Лю Пэнъюй отметил, что Китай "решительно выступает против политизации" вопроса о происхождении вируса и "снова призывает всех уважать науку и сторониться теорий заговора". Дипломат подчеркнул, что выводы ЦРУ "не подкреплены никакими серьезными доказательствами" и нацелены на "очернение Китая и подтасовку фактов". Как он констатировал, Китай "решительно выступает против политической манипуляции в любой форме".

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и властей Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - передача заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

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