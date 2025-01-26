Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно происхождения коронавируса являются политической манипуляцией, нацеленной на очернение Китая.

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно происхождения коронавируса являются политической манипуляцией, нацеленной на очернение Китая.

Как передает Report , об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения, согласно которым ЦРУ склоняется к версии, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

"Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия", - подчеркнул дипломат. "Происхождение вируса - это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики", - добавил он.

Лю Пэнъюй отметил, что Китай "решительно выступает против политизации" вопроса о происхождении вируса и "снова призывает всех уважать науку и сторониться теорий заговора". Дипломат подчеркнул, что выводы ЦРУ "не подкреплены никакими серьезными доказательствами" и нацелены на "очернение Китая и подтасовку фактов". Как он констатировал, Китай "решительно выступает против политической манипуляции в любой форме".

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и властей Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - передача заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.