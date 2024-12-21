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Посольство Катара спустя 13 лет возобновило работу в Дамаске

Посольство Катара спустя 13 лет возобновило работу в Дамаске Посольство Катара в Дамаске возобновило работу через 13 лет после закрытия дипломатической миссии в 2011 году в связи с конфликтом в Сирии.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 16:45
Посольство Катара спустя 13 лет возобновило работу в Дамаске

Посольство Катара 21 декабря в Дамаске возобновило работу, спустя 13 лет после его закрытия в 2011 году с началом гражданского конфликта в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на катарский телеканал Al Araby.

Отмечается, что сегодня над зданием посольства Катара в сирийской столице был поднят флаг эмирата.

На должность временного поверенного в делах Катара в Сирии был назначен Халифа Абдалла Аль Махмуд аш-Шариф, который возглавлял департамент Африки МИД Катара.

Это вторая страна после Турции, официально открывшая свое посольство с тех пор, как сирийские повстанцы в начале этого месяца отстранили от власти президента Башара Асада.

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Версия на азербайджанском языке Qətər səfirliyi 13 ildən sonra Dəməşqdə fəaliyyətini bərpa edib
Версия на английском языке Qatar Embassy reopens in Damascus with flag raising

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