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Посольство Израиля запросило у полиции Дели доступ к тирам

Посольство Израиля запросило у полиции Дели доступ к тирам Посольство Израиля в Индии обратилось в полицию Нью-Дели с просьбой предоставить ее тиры для тренировок своих сотрудников отдела безопасности стрельбе.
Другие страны
5 октября 2024 г. 09:04
Посольство Израиля запросило у полиции Дели доступ к тирам

Посольство Израиля в Индии обратилось в полицию Нью-Дели с просьбой предоставить ее тиры для тренировок своих сотрудников отдела безопасности стрельбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Indian Express.

По его словам, в истории полиции Нью-Дели впервые посольство иностранного государства запрашивает доступ к ее тирам. "Мы обсуждаем этот вопрос с высшим руководством и на данный момент, скорее всего, отклоним их просьбу. Но нам еще предстоит принять окончательное решение", - сказал собеседник издания.

В письме, направленном израильским посольством в адрес делийской полиции, не указывается причина его запроса и число сотрудников, которые будут приезжать на тренировки по стрельбе. Но, как отметил источник, запрос от дипмиссии еврейского государства поступил на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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