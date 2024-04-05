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Посольство Израиля в Риме временно закрыли из соображений безопасности

Посольство Израиля в Риме временно закрыли из соображений безопасности Посольство Израиля в Риме закрыто из соображений безопасности после угроз нападений из-за удара по консульству Ирана в Дамаске.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 17:37
Посольство Израиля в Риме временно закрыли из соображений безопасности

Посольство Израиля в Риме закрыто из соображений безопасности после угроз нападений из-за удара по консульству Ирана в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщает агентство LaPresse со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, это решение принято в целях предосторожности.

Дипмиссия Израиля неподалеку от парка Вилла Боргезе находится в глубине защищенного квартала, доступ куда перекрыт металлическим забором с нарядом военного патруля.

Ранее сегодня стало известно о том, что власти Израиля из-за угроз со стороны Ирана закрыли до 28 дипломатических представительств в разных странах.

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