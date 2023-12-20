Посольство Израиля: ХАМАС признал превращение больниц в военные объекты

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось информацией о превращении ХАМАС больниц в военные объекты.

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией о превращении ХАМАС больниц в военные объекты.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети "X".

Отмечается, что директор больницы на севере сектора Газа Ахмед Кахалот признал, что ХАМАС превратил больницы, находящиеся под его контролем, в военные объекты.

"Я был принят на работу в ХАМАС в 2010 году в звании бригадного генерала. В больнице находятся военные оперативники бригад Изз ад-Дина аль-Кассама - врачи, медсестры, фельдшеры, секретари и сотрудники”, - говорится в публикации, цитирующей А. Кахалота.