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Посольство Израиля: ХАМАС признал превращение больниц в военные объекты

Посольство Израиля: ХАМАС признал превращение больниц в военные объекты Посольство Израиля в Азербайджане поделилось информацией о превращении ХАМАС больниц в военные объекты.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 12:23
Посольство Израиля: ХАМАС признал превращение больниц в военные объекты

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией о превращении ХАМАС больниц в военные объекты.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети "X".

Отмечается, что директор больницы на севере сектора Газа Ахмед Кахалот признал, что ХАМАС превратил больницы, находящиеся под его контролем, в военные объекты.

"Я был принят на работу в ХАМАС в 2010 году в звании бригадного генерала. В больнице находятся военные оперативники бригад Изз ад-Дина аль-Кассама - врачи, медсестры, фельдшеры, секретари и сотрудники”, - говорится в публикации, цитирующей А. Кахалота.

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Версия на английском языке Israeli Embassy: Hamas admits turning hospitals into military installations
Версия на азербайджанском языке İsrail səfirliyi: “HƏMAS öz nəzarətində olan xəstəxanaların hərbi obyektə çevirməsini etiraf edib”

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