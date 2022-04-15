Посольство Италии возобновило работу в Киеве

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол республики в Украине Франческо Дзадзо вернулся в Киев и "открыл посольство".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол республики в Украине Франческо Дзадзо вернулся в Киев и "открыл посольство".

Как передает Report, об этом он заявил в эфире радиостанции Radio 1 .

"Посол Дзадзо только что вернулся в Киев и вновь открыл посольство. Это символ Италии, которая верит в диалог", - сказал министр.

Ранее персонал итальянского посольства был сокращен, семьи дипломатов вернулись на родину, но посол не покидал Украину, а посольство было временно переведено во Львов. По словам министра, большинство находившихся в стране итальянцев - более 2 тыс. - также вернулись на родину.