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Посольство Исландии в Москве приостановило работу 1 августа

Посольство Исландии в Москве приостановило работу 1 августа Посольство Исландии в Москве прекратило работу со вторника, 1 августа.
Другие страны
1 августа 2023 г. 12:41
Посольство Исландии в Москве приостановило работу 1 августа

Посольство Исландии в Москве прекратило работу со вторника, 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на здании посольства в Хлебном переулке демонтированы все информационные таблички, а с флагштока снят флаг страны.

По словам сотрудников диппредставительства, вещи из здания вывезли еще три дня назад.

Отметим, что 9 июня на сайте исландского правительства появилось сообщение о том, что Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Согласно заявлению, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.

В МИД РФ заявили, что решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия.

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Версия на английском языке Iceland closes its embassy in Moscow

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