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    Посольство БиГ в Сербии обвинило главу МИД в дискриминации

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 17:40
    Посольство БиГ в Сербии обвинило главу МИД в дискриминации

    Консульская деятельность посольства Боснии и Герцеговины в Белграде заблокирована, консульский отдел не может принимать обращения с 2 октября.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Причиной стало решение министра иностранных дел Боснии и Герцеговины, этнического босняка Эльмедина Конаковича вызвать часть сотрудников посольства в Сараево для консультаций.

    В посольстве считают, что таким образом глава МИД воспрепятствовал выполнению предусмотренных законом обязанностей в сфере оказания консульских услуг.

    В заявлении особо отмечается, что Конакович вызвал в Сараево исключительно дипломатов сербской национальности. Среди них оказался первый секретарь посольства в Белграде.

    Он является единственным остававшимся в диппредставительстве государственным служащим, уполномоченным работать в консульском отделе со сбором биометрических данных. Именно его отсутствие, как утверждается, привело к проблемам в работе консульской службы.

    Посольство расценило решение министра как политически мотивированное, незаконное и дискриминационное.

    "Впервые после войны в Боснии и Герцеговине высокопоставленный боснийский чиновник в общегосударственных институтах БиГ подверг государственных служащих дискриминации по национальному признаку", - подчеркивается в заявлении.

    Отношения между Боснией и Герцеговиной и Сербией резко ухудшились после доставки в Белград тела Ратко Младича - бывшего генерала и командующего Главным штабом Армии Республики Сербской во время войны в БиГ, получившего прозвище "боснийский мясник" за роль в массовом убийстве в Сребренице в 1995 году.

    Глава МИД Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович 7 сентября объявил, что на этот шаг Сербии последует жесткий дипломатический ответ.

    На пресс-конференции он сообщил о решении министерства отозвать сотрудников посольства в Белграде. При этом Конакович пояснил, что отзыв самого посла относится к полномочиям Президиума Боснии и Герцеговины, поэтому посол и консул продолжат исполнять свои обязанности.

    Министр особо подчеркнул, что при наличии у него соответствующих полномочий он немедленно разорвал бы дипломатические отношения с Сербией.

    Младич скончался 27 августа в следственном изоляторе ООН в Гааге в возрасте 84 лет. Его тело доставили в Белград 3 сентября, а 7 сентября - спустя 11 дней после смерти - похоронили в сербской столице. В церемонии погребения участвовали высокопоставленные должностные лица и лица в высоких званиях.

    Эльмедин Конакович Босния и Герцеговина Сербия
    Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıb
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